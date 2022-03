Inzaghi, l’Inter è nelle tue mani: a Torino l’ultima chiamata Scudetto

Il tecnico dovrà trovare la maniera di vincere a tutti i costi

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, perla sfida di domenica Inzaghi ritroverà tutti i titolari: De Vrij, Brozovic e Lautaro saranno della partita. E allora sognare una vittoria a Torino non costa nulla, specie perché il tecnico non è nuovo a imprese del genere. Con un big match l'Inter si è affossata da sola, perdendo un Derby già vinto. Possibile che un'altra supersfida possa ritirarla su di morale? Certo. Ma con la Juve si potrà solo vincere: qualsiasi altro risultato sarebbe la definitiva pietra tombale sullo Scudetto e, forse, sulla fiducia dei tifosi in Inzaghi.