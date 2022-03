Juventus-Inter, perché la Curva Nord ha deciso di non andare a Torino

Ci sono due motivazioni nella scelta della tifoseria organizzata nerazzurra

La Curva Nord ha annunciato che non prenderà parte a Juventus-Inter:"Non staremo a dare spiegazioni per non dare adito alle solite ed inutili polemiche. Abbiamo le nostre ragioni e questo deve bastare a chi legge. È una scelta dolorosa - ha comunicato la tifoseria organizzata nerazzurra - ma inevitabile".