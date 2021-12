Mercato – Digne ai ferri corti con Benitez, possibile approdo in Italia?

Nome nuovo per la corsia mancina nerazzurra?

Lucas Digne , laterale sinistro dell' Everton, è da anni uno dei migliori terzini sinistri nel suo ruolo. Bravo a spingere e attento anche in fase difensiva, non ha lo spunto del campione, ma è un giocatore su cui fare sicuro affidamento. Non sembra però pensarla allo stesso modo Rafa Benitez , attuale tecnico del club inglese.

Come riportato da The Athletic, Digne avrebbe discusso con il tecnico, scontento degli eccessivi oneri difensivi richiestigli. I due avrebbero litigato e come conseguenza Digne non è stato convocato per la partita contro l'Arsenal. La piega presa dal rapporto con Benitez, potrebbe spingerlo a chiedere la cessione. Inter e Juve, fortemente interessate sono alla finestra.