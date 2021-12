Wijnaldum già stanco del PSG: ritorno di fiamma con l’Inter?

L'olandese sperava in un'esperienza diversa

Stando a quanto riportato da Sky Sports UK infatti, Wijnaldum sarebbe già stufo del PSG, dove pensava di avere un ruolo ben diverso. Finora per lui 20 presenze, di cui poche per intero, e solo 3 goal. Ecco perché già a gennaio, potrebbe clamorosamente lasciare Parigi in cerca di fortuna altrove. La squadra che lo avrebbe messo nel mirino sarebbe l'Arsenal, ma attenzione anche all'Inter. Prima delle difficoltà economiche di Suning infatti, Marotta, come ammesso anche dallo stesso Wijnaldum, aveva praticamente bloccato il giocatore per l'acquisto a parametro zero, salvo poi non poter competere con l'offerta monstre del club parigino.