Mercato – Dybala saluta la Juve, Marotta e l’Inter lo aspettano

L'argentino questa sera saluterà i tifosi della Juve

Paulo Dybala questa sera giocherà la sua ultima partita a Torino con la maglia della Juventus . L'attaccante argentino, che ha rotto definitivamente con la società dopo il mancato accordo per il rinnovo del contratto, non ha ancora dato lumi sul proprio futuro. Ma per diverse fonti attendibili, come ad esempio Alfredo Pedullà o Tuttosport, è solo questione di tempo prima che la Joya riveli la propria futura destinazione.

Come sottolineato proprio dal quotidiano torinese, la meta più accreditata per il calciatore resta l'Inter. Marotta lo stima da sempre e il club nerazzurro più volte ha cercato di impostare una trattativa per Dybala. Ora i tempi sembrano finalmente maturi e anche il presidente Zhang vuole "forzare la mano" e regalare ai propri tifosi una stella. Per come è finito il rapporto con i bianconeri, rei di aver "illuso" Dybala sul rinnovo per poi abbandonarlo, l'Inter sarebbe tra l'altro la destinazione perfetta per vendicarsi. L'argentino è molto orgoglioso e in nerazzurro potrebbe farsi rimpiangere dalla Vecchia Signora, dimostrando quanto ancora può incidere e fare la differenza. La strada è tracciata, ma nulla è ancora deciso: l'Inter però rimane in evidente vantaggio su tutta la concorrenza.