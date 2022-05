Tanti auguri Presidente! Tutti i trofei del leggendario Massimo Moratti

Oggi non è un giorno qualunque. Si festeggia infatti il 77 esimo compleanno di uno dei presidenti più iconici e vincenti della storia del calcio italiano: Massimo Moratti. Il leggendario numero uno dell'Inter, nonostante un inizio travagliato, dovuto come si è scoperto poi non solo ai risultati sul campo, ha toccato vette altissime alla guida del club. Il culmine, ovviamente, è stato il leggendario Triplete del 2010, ma sono stati ben 16 i trofei messi in bacheca con la gestione di Massimo Moratti. Riviviamo perciò insieme tutti i trionfi del suo grande amore, quello a tinte nerazzurre.