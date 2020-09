Mercato – Genoa-Ranocchia, affare in chiusura: ecco l’offerta

Rolando Maran si appresta ad accogliere un ottimo innesto in difesa per il suo Genoa. Dopo aver indicato alla società il nome di Andrea Ranocchia, l’affare tra l’Inter e il club di Preziosi si è svolto con grande intensità e senza particolari intoppi. I nerazzurri, infatti, lasceranno andare il centrale umbro a costo zero, come segno di riconoscimento nei confronti du un ragazzo che negli ultimi anni ha rappresentato un grande punto di riferimento all’interno dello spogliatoio, vero uomo e tifoso interista.

C’è da dire, però, che anche gli ottimi rapporti con il Genoa hanno favorito la messa in piedi di un’operazione che volge adesso alla chiusura. Come riferito da Nicolò Schira, infatti, il Grifone ha proposto a Ranocchia un ricco biennale con opzione per il terzo da 1,5 milioni netti a stagione più bonus. Questa l’indiscrezione dell’esperto giornalista: “Il Genoa stringe per Andrea Ranocchia: offerto un biennale con opzione per il terzo anno da €1,5M netti a stagione più premi”.

