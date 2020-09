Coppa Italia, il tabellone completo della competizione: possibile derby con il Milan

Inter terza testa di serie della Coppa Italia per la stagione 2020/2021. Oltre alle teste di Serie, la Lega Serie A, oggi ha anche pubblicato il tabellone della competizione. L’Inter, che entrerà in scena agli ottavi di finale, potrebbe incontrare il Milan nel corso della competizione per il derby ai quarti di finale. Questo il tabellone completo della Coppa Italia.

PRIMO TURNO

– Pontedera vs Arezzo.

La vincente affronterà la Cremonese al secondo turno.

– Carrarese vs Ambrosiana.

La vincente affronterà il Venezia al secondo turno.

– Catania vs Nicolo Notaresco.

La vincente affronterà il Pescara al secondo turno.

– Monopoli vs Modena

La vincente affronterà la Reggiana al secondo turno.

– Alessandria vs Sambenedettese.

La vincente affronterà il Cosenza al secondo turno.

– Renate vs Avellino.

La vincente affronterà l’Empoli al secondo turno.

– Novara vs Gelbison.

La vincente affronterà il Cittadella al secondo turno.

– Piacenza vs Teramo.

La vincente affronterà la Reggina al secondo turno.

– Livorno vs Pro Patria.

La vincente affronterà il Vicenza al secondo turno.

– Padova vs Breno.

La vincente affronterà il Frosinone al secondo turno.

– FeralpiSalò vs Pineto Calcio.

La vincente affronterà il Lecce al secondo turno.

– Ternana vs Albinoleffe.

La vincente affronterà la Virtus Entella al secondo turno.

– Juve Stabia vs Tritium.

La vincente affronterà il Pisa al secondo turno.

– Bari vs Trastevere Calcio.

La vincente affronterà il SPAL al secondo turno.

– Carpi vs Casarano

La vincente affronterà il Pordenone al secondo turno.

– Potenza vs Triestina

La vincente affronterà il Monza al secondo turno.

– Sudtirol vs Sassari

La vincente affronterà la Salernitana al secondo turno.

– Catanzaro vs Virtus Francavilla

La vincente affronterà il Chievo al secondo turno.

SECONDO TURNO

– Ascoli-Perugia

– Brescia-Trapani

TERZO TURNO

Gara 1: Cagliari affronterà la vincente di Cremonese-Pontedera/Arezzo

Gara 2: Verona affronterà la vincente di Venezia-Carrarese/Ambrosiana

Gara 3: Parma affronterà la vincente di Pescara-Catania/Nicolò Notaresco

Gara 4: La vincente di Reggiana-Monopoli/Modena affronterà la vincente di Cosenza-Alessandria/Sambenedettese

Gara 5: Benevento affronterà la vincente di Empoli-Renate/Avellino

Gara 6: La vincente di Ascoli-Perugia affronterà la vincente di Brescia-Trapani

Gara 7: Spezia affronterà la vincente di Cittadella-Novara/Gelbison

Gara 8: Bologna affronterà la vincente di Reggiana-Piacenza/Teramo

Gara 9: Udinese affronterà la vincente di Vicenza-Livorno/Pro Patria

Gara 10: Fiorentina affronterà la vincente di Frosinone-Padova/Breno

Gara 11: Torino affronterà la vincente di Lecce-Feralpisalò/Pineto

Gara 12: La vincente di Entella-Ternana/Albinoleffe affronterà la vincente di Pisa-Juve Stabia/Tritium

Gara 13: Crotone affronterà la vincente di SPAL-Bari/Trastevere

Gara 14: La vincente di Pordenone-Carpi/Casarano affronterà la vincente di Monza-Potenza/Triestina

Gara 15: Sampdoria affronterà la vincente di Salernitana-Sudtirol/Sassari

Gara 16: Genoa affronterà la vincente di Chievo-Catanzaro/Virtus Francavilla