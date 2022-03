Mercato – Il Bayern prende tempo per Ginter, torna in pista l’Inter?

Ritorno di fiamma per il tedesco?

In mezzo a Bremer e Milenkovic potrebbe spuntare un nome "nuovo" per la difesa dell'Inter. Nuovo relativamente parlando. La Gazzetta dello Sport infatti rilancia Matthias Ginter, centrale tedesco in scadenza con il Borussia M'Gladbach , come possibile nuovo innesto per la retroguardia nerazzurra.

Secondo la Rosea il difensore era ormai promesso sposto del Bayern Monaco ma il club bavarese non ha ancora affondato il colpo decisivo. La società infatti, preferirebbe acquistare Rudiger, anch'egli in scadenza a giugno con il Chelsea ma "congelato" dalla delicata situazione del club londinese. Ecco perché Ginter sarebbe stato messo in stand by, in attesa di capire come muoversi per l'ex Roma. Da qui il possibile ritorno di fiamma tra l'Inter e Ginter che, come dichiarato da lui stesso alla BILD, deciderà la prossima destinazione nelle prossime 2-3 settimane.