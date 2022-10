Mercato – Gosens può dire addio a gennaio: l’Inter ha già 2 sostituti

L'avventura di Robin Gosens all'Inter sembra ormai terminata prima ancora di cominciare davvero. L'esterno ex Atalanta sembra ormai l'ombra de giocatore che era, complice forse anche la poca fiducia che Inzaghi ha riposto in lui. La definitiva esplosione nel ruolo di Dimarco poi, non ha fatto altro che complicare ulteriormente le cose per il tedesco, sempre più ai margini nelle rotazioni. Ecco perché un suo addio a gennaio non è da escludere.