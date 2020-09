Mercato – Il Tottenham non molla Skriniar: tre cessioni per il tesoretto da reinvestire sullo slovacco

Come riporta Foootball Insider il Tottenham è ancora molto interessato a Milan Skriniar nonostante le smentite di rito in casa Inter; José Mourinho aspetta la vendita di tre pedine per ricavare la somma richiesta dai nerazzurri.

A una settimana dalla fine del mercato però imbastire una trattativa così complessa non è facile e l’Inter non può permettersi di perdere un difensore senza un sostituto degno di nota. Il Tottenham però continua nel suo pressing verso Skriniar e attende le cessioni di tre pedine che l’allenatore ha messo sul mercato.

Si tratta di Danny Rose, Serge Aurier e Juan Foyth: il primo è stato escluso dalla rosa della squadra, il secondo ha appena rifiutato la proposta dello Spartak Mosca e il terzo è nelle retrovie delle gerarchie difensive del club londinese. Il Tottenham è disposto ad arrivare a 30 milioni, mentre Marotta ne vuole almeno 55.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<