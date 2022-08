Mercato – Inter, dirigenza ancora fredda su Acerbi: la situazione

L' Inter continua, a fari spenti, a cercare un difensore low cost che possa, numericamente, sostituire Ranocchia e agire da vice De Vrij . Tuttavia più si avvicina la fine del mercato e più è complicato trovare un profilo adatto e, soprattutto, a prezzo contenuto. Tuttavia, tra i vari nomi al vaglio della dirigenza, uno in particolare non convince molto, nonostante le voci di mercato.

Si tratta di Acerbi, da mesi ai ferri corti con la Lazio. Il difensore non convince i dirigenti nerazzurri, che lo terrebbero come paracadute in caso a fine mercato non fosse ancora arrivato nessun centrale. Ieri il suo agente, Pastorello, era in sede per proporlo, ma l'Inter prende tempo. Acerbi resta una pista fredda che potrebbe scaldarsi solo se a fine agosto l'Inter dovesse avere ancora bisogno di un difensore e, inoltre, solo se Lotito aprisse ad un prestito praticamente gratuito.