Inter-Villarreal, le probabili formazioni: Skriniar torna titolare

Questa mattina per Pescara non partiranno per motivi di mercato Pinamonti, Sanchez, Agoumé e Salcedo, mentre Brozovic verrà tenuto a riposo per un leggero affaticamento muscolare al polpaccio. Inzaghi testerà, tolto appunto il croato, l'11 titolare in vista dell'esordio con il Lecce. Torna titolare in difesa anche Skriniar, intorno a cui le voci di mercato si stanno facendo meno insistenti. Probabile panchina invece per Gosens, che non è ancora al 100%. Queste le probabili formazioni in campo questa sera: