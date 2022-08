Inter con il Villarreal senza Brozovic: fastidio muscolare per il croato

Come riportato da Corriere dello Sport, ieri mattina il croato ha accusato un fastidio al polpaccio. Sulla carta non dovrebbe essere nulla di grave, un semplice affaticamento muscolare. Tuttavia, per evitare di aggravare la situazione, il centrocampista verrà lasciato a riposo e non partirà per Pescara, rinviando quindi alla prima di campionato con il Lecce l'appuntamento con la squadra al completo.