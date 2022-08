Mercato – Inter, ora Akanji quarto difensore è una possibilità concreta

Secondo La Gazzetta dello Sport infatti ci sarebbero buone possibilità di vedere Akanji in nerazzurro. Tuttavia l'operazione assumerà un contorno diverso a seconda della funzione che avrà in rosa il difensore del Borussia Dormtund . Se arriverà al posto di Skriniar , ovviamente i tifosi avranno di che obbiettare. Se invece arrivasse in un'operazione low cost come sostituto di Ranocchia , sarebbe un gran colpo.

L'ago della bilancia sarà Steven Zhang. Secondo la Rosea, le cessioni di Casadei e Pinamonti potrebbero garantire un piccolo tesoretto che, se reinvestito in parte, potrebbe portare Akanji a Milano in questa finestra di mercato come quarto centrale da alternare ai titolari. Ad aiutare in tal senso i nerazzurri, la situazione dello svizzero in Germania. Al Borussia ormai, visto il mancato rinnovo, è quasi fuori rosa. L'Inter potrebbe quindi strapparlo ai tedeschi a prezzo di saldo. A una decina di milioni si potrebbe chiudere e, se Skriniar dovesse rimanere, sarebbe un affare considerevole.