Mercato – Inter, pronto l’assalto per Alcaraz del Racing

Il diciannovenne argentino è l'ultimo di una lunga sfilza di gioielli nati in casa Racing, su tutti Milito e Lautaro Martinez . E sarebbero proprio i due "cuori" nerazzurri a spingere per l'approdo del calciatore a Milano, dove loro si sono consacrati definitivamente. Il ragazzo in passato è stato sondato anche da Milan e Porto, con cui l'Inter potrebbe incrociare le spade prima ancora che agli ottavi di Champions.

I nerazzurri infatti vorrebbero portare Alcaraz a Milano già a gennaio, al posto del possibile partente Gagliardini, tra l'altro in scadenza di contratto. L'Inter fa sul serio e già nei prossimi giorni dovrebbe incontrare a Milano l'agente del centrocampista. Il club nerazzurro pensa di poter avere per le mani le carte giuste per chiudere l'operazione. In primis la volontà del calciatore, che vuole seguire le orme di Lautaro Martinez. In secondo luogo una pedina di scambio gradita, Facundo Colidio, che con il Tigre in Argentina si sta mostrando competitivo.