Inter, prima di comprare bisogna cedere: possibili 2 addii a gennaio

Secondo La Gazzetta dello Sport infatti, oltre all'esterno ex Atalanta che finora non ha mai convinto, potrebbe partire anche Roberto Gagliardini, in scadenza di contratto nel 2023. Il mediano, che negli anni ha purtroppo visto il proprio rendimento calare sempre di più, ha ancora la fiducia di Inzaghi, ma vorrebbe giocare con continuità. Su di lui ci sarebbe l'interesse di diverse medio piccole della Serie A, su tutte Monza e Cremonese. Una possibile cessione a gennaio, per quanto poco remunerativa, permetterebbe di non perderlo a zero e reinvestire qualche soldo.