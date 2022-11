Inter, due nerazzurri nella top 11 della Serie A di Opta

Ecco chi si è guadagnato il posto in classifica

Nonostante le difficoltà iniziali l 'Inter è presente con due elementi della top 11 della Serie A stilata da Opta, nota società di elaborazione di dati sportivi, per questa prima parte di stagione.

A far parte del miglior 11 del campionato sono Nicolò Barella e Lautaro Martinez, che seguono le orme dei loro predecessori dello scorso anno, Calhanoglu e Brozovic. Barella, che in 15 presenze ha segnato 5 goal e messo a referto 5 assist, è il centrocampista che, dati Opta alla mano, ha creato più occasioni su azione (56) nel 2022 in Serie A.