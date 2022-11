Inter, ore decisive per il rinnovo di Skriniar: oggi incontro con gli agenti?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la giornata di oggi potrebbe essere cruciale per la firma, anche se probabilmente non ancora decisiva. L'Inter infatti dovrebbe incontrare l'agente dello slovacco, seppur per via telematica, per portare avanti il già ben avviato discorso rinnovo. Mancano ormai solo gli ultimi dettagli da limare sui bonus, ma ormai pare solo questione di tempo e solo per fattori logistici. Sia Skriniar che gli agenti al momento non sono in Italia e rientreranno solo la prossima settimana, dopo il 24 novembre.