L’Inter fa sul serio per Vazquez: contatti avviati con il Valencia

Jesus Vazqeuz per l 'Inter non sembra essere solo una "sbandata passeggera". I nerazzurri sono fortemente interessati al laterale spagnolo, tanto che già nelle prossime settimane l'operazione potrebbe concretizzarsi.

Gosens infatti, complice la mancata convocazione al Mondiale, è sempre più lontano dall'Inter: vorrebbe una squadra dove giocare con costanza. E in nerazzurro, vista l'esplosione di Dimarco , le porte ormai sembrano chiuse in tal senso. Se dovesse arrivare l'offerta giusta, allora l'Inter si fionderebbe sul giovanissimo terzino del Valencia . Vazquez, prospetto molto interessante, non è entrato in sintonia con Gattuso , che lo sta impiegando molto poco.

Per questo un suo addio a gennaio è plausibile. E a cifre molto contenute, cosa sempre gradita in casa Inter. Vazquez infatti potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto e anche lato ingaggio sarebbe un affare, visto che al momento percepisce solo 500 mila euro. Secondo La Gazzetta dello Sport addirittura tra i club ci sarebbe un principio di accordo, anche se per ora messo in ghiaccio. Tutto infatti dipenderà dalla cessione di Gosens. Se il tedesco lascerà Milano, allora quasi certamente Vazquez vestirà nerazzurro.