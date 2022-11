Inter, niente prestito per Asllani: resterà a Milano

I nerazzurri non vogliono correre rischi riducendo i centrocampisti in rosa

Asllani , dopo una grande pre stagione, all' Inter ha sicuramente trovato meno spazio di quanto si potesse pensare. L'infortunio di Brozovic infatti sembrava una grande occasione per lui, che invece, paradossalmente, ha visto il proprio minutaggio calare ulteriormente. Calhanoglu in posizione da regista infatti ha fornito prove clamorose, mettendo ai margini il talentuoso albanese. Tuttavia, secondo Tuttosport, le voci di un possibile prestito a gennaio sarebbero infondate.

In primis perché, numericamente, Asllani serve. E se venisse ceduto in prestito, occorrerebbe poi sostituirlo, con un'inutile esborso di denaro. In secondo luogo è perché all'Inter sono sicuri che, anche non giocando, il ragazzo possa maturare moltissimo allenandosi al fianco di Brozovic, Calhanoglu e Mkhitaryan.