Mercato Inter, tramontata la pista Pedraza: si cambia obbiettivo

Si chiude una pista e se ne apre un'altra per la fascia sinistra dell 'Inter . Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, Alfonso Pedraza , fino a qualche settimana fa obbiettivo numero uno per la corsia mancina nerazzurra, sarebbe definitivamente sfumato.

Il Villarreal infatti non avrebbe intenzione di fare sconti sui 20 milioni richiesti per il 26 enne spagnolo, anzi. Perciò l'Inter avrebbe scelto di defilarsi e di puntare su Jesus Vazquez, più giovane e di prospettiva, oltre che molto più economico. Vedremo se Pedraza arriverà comunque nel campionato italiano (lo seguiva anche la Juventus) oppure no.