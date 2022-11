Mercato – Ausilio stregato da Mac Allister: l’Inter vuole provarci

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , il ds nerazzurro sarebbe rimasto stregato dalle qualità del centrocampista dell'Albiceleste. A impressionare sono state le sue doti da centrocampista "box to box" , capace di offrire quantità e interdizione, oltre a grande qualità in fase di impostazione.

Mac Allister gioca in Premier League, al Brighton, con il quale si è reso protagonista di un'ottima prima parte di stagione da 5 reti in 14 presenze. L'operazione non è facile: per strapparlo agli inglesi servono circa 30 milioni di euro. Una cifra molto elevata per le attuali risorse dei nerazzurri.