Zanetti: “Lautaro si sbloccherà presto. Onana? Vogliamo parlare con lui”

Il vicepresidente dell' Inter , Javier Zanetti , è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport , in merito ai Mondiali che si stanno svolgendo in Qatar. L'ex capitano nerazzurro ha parlato di Argentina e di Lautaro Martinez , inevitabilmente, ma si è soffermato anche sul caso Onana .

LAUTARO MARTINEZ - "Può essere ancora il suo Mondiale. Si sbloccherà presto, è garantito, magari già con la Polonia. Non deve preoccuparsi: non sono state due partite semplici da gestire per un attaccante, non lo sarebbero state in ogni caso. Ma non vedo problemi. E aggiungo un altro nome".