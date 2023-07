Mercato – L’Inter punta su Balogun: pronta l’offerta per l’Arsenal

L’Inter ha deciso: in attacco il primo acquisto è Folarin Balogun. L’attaccante dell’Arsenal ha scavalcato Morata, per il quale l’Atletico Madrid non vuole fare sconti. Inoltre, i nerazzurri avrebbero capito che lo stesso giocatore preferirebbe la Roma di Mourinho e Dybala.

Lo riporta il Corriere dello Sport, che sottolinea come lo spagnolo resti un nome papabile, ma ora ampiamente dietro a Balogun. La richiesta dell’Arsenal sembra essersi abbassata: da 50 milioni di euro a poco più di 40. L’Inter, dal canto suo, è pronta a offrire una base di 35 milioni.

Per raggiungere le richieste dei Gunners, allora, si lavorerà sulla formula e sui bonus. All’incirca, sarebbe lo stesso investimento pensato inizialmente per Lukaku. A giocare a favore dell’Inter, poi, ci sarebbe lo stesso Balogun, attratto dalla prospettiva di vestire la maglia nerazzurra.

L’opinione di Passione Inter

La trattativa per Balogun non è semplicissima, ma l’Inter sembra avere le carte giuste per provarci. In primis, il favore del giocatore potrebbe essere un fattore decisivo e utile anche a favorire un’offerta a cifre più vantaggiose per i nerazzurri. Lo statunitense costa tanto, ma è un investimento sul futuro e permetterebbe all’Inter di riscrivere totalmente la fisionomia del proprio attacco.