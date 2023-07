Sky – Idea Zapata per l’Inter? Piace anche al Monza

L’Inter è alla ricerca di un attaccante per completare il proprio reparto e nella lista dei nomi plausibili ci sarebbe anche quello di Duvan Zapata dell’Atalanta. Tuttavia, sul giocatore continua a esserci la concorrenza del Monza, come riportato da Sky Sport.

I brianzoli hanno messo il colombiano nel mirino e avrebbero anche avanzato una proposta ai bergamaschi, trovando, però, una risposta negativa. Il Monza, infatti, vorrebbe prendere Zapata in prestito, formula non gradita all’Atalanta. L’Inter, nel frattempo, rimane alla finestra.

L’opinione di Passione Inter

Vecchio pallino del mercato nerazzurro, l’idea di Zapata sembra aver ormai perso il suo appeal. L’attaccante è in calo evidente e anche a Bergamo ha perso la sua centralità. Impossibile pensare a lui come una valida soluzione, se non come quarta punta in caso di partenza di Correa. Attualmente, però, non sembrano esserci i margini per la realizzazione di questo scenario.