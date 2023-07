Non si sblocca la trattativa per portare Sommer all’Inter. Anzi, il portiere elvetico è tra i convocati del Bayern Monaco di Tuchel per la tournée in Giappone. Un segnale chiaro, che conferma l’assenza di un accordo, nonostante i due club si siano riuniti ieri a lungo per discutere dell’operazione.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter non starebbe forzando la mano per non rovinare l’ottimo rapporto con i bavaresi, ma è chiaro che prima o poi andrebbe trovata una soluzione. I nerazzurri non vogliono pagare i 6 milioni di euro della clausola e cercano lo sconto di almeno 2 milioni di euro.

L’Inter può farsi forte dell’accordo totale con Sommer, che potrebbe diventare una chiave per sbloccare l’operazione: secondo la Rosea, infatti, potrebbe essere lo stesso estremo difensore a fare pressioni alla dirigenza del Bayern Monaco per lasciarlo andare. Già in Giappone? Difficile, ma non impossibile.

L’opinione di Passione Inter

Non era questo lo scenario che l’Inter aveva immaginato. Ceduto Onana, i nerazzurri speravano di aver già in casa almeno uno dei due sostituti. Invece, ci sarà da aspettare ancora. Una notizia che non può far felice Inzaghi, in Giappone solo con Di Gennaro, Stankovic e Radu. Sommer e Trubin rimangono gli obiettivi, ma ora il tempo comincia a stringere sul serio.