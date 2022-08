Tutti pazzi per Casadei: nuovo sondaggio dalla Francia

Cesare Casadei è in questo momento il calciatore dell'Inter più richiesto sul mercato. Mezza Europa è sulle tracce del giovanissimo centrocampista che ha incantato nell'ultimo campionato Primavera mettendo a segno un totale di 15 reti tra regular season e playoff. Nonostante non abbia ancora esordito con la prima squadra, il club nerazzurro sa benissimo di ritrovarsi tra le mani un giovane dal talento assoluto, da non lasciarsi scappare per non avere futuri rimpianti.