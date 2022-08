Vertice Inter-Sassuolo per Pinamonti: attesa la fumata bianca

Adesso ci siamo: dopo aver detto addio ad Alexis Sanchez, l' Inter si prepara a salutare anche Andrea Pinamonti. Il centravanti classe 1999 nelle prossime ore potrebbe diventare un nuovo calciatore del Sassuolo in seguito all'accelerata degli ultimi giorni. A sbloccare la pista neroverde è stata la trattativa avanzatissima tra gli emiliani e il Napoli per la cessione di Giacomo Raspadori, l'attaccante che numericamente farà spazio in rosa al nerazzurro.

Come riportato da calciomercato.com, in giornata è atteso un vertice tra Inter e Sassuolo nel quale i due club potrebbero raggiungere un accordo totale. Ricordiamo che il club nerazzurro parte da una valutazione di 20 milioni di euro per il cartellino di Pinamonti, più l'inserimento di una recompra per poter tenere sotto controllo la crescita dell'attaccante uscito dal proprio settore giovanile. Tra le parti filtra parecchio ottimismo e l'impressione è che il summit di questo pomeriggio si possa concludere con una fumata bianca.