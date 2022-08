Le cifre della risoluzione di Sanchez: ecco l’impatto a bilancio per l’Inter

L'addio di Alexis Sanchez è costato circa 10 milioni di euro lordi all'Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, alla fine della storia Sanchez si è messo in tasca tra i 7 e gli 8 milioni di euro. La cifra finale è frutto dei salari non percepiti nelle passate annate (erano stati spostati nel 2022-2023) e dell’incentivo all’esodo per l’ultimo anno, pari al 30% dell’ingaggio.