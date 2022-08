Brozovic-Liverpool, ecco la verità: intanto resta in dubbio per Lecce-Inter

Inzaghi rischia di non poter contare sul suo perno centrale in vista dell'esordio in campionato contro il Lecce. Brozovic ieri si è sottoposto ad alcuni esami che hanno escluso lesioni o stiramenti ma l'affaticamento comunque c'è. Nei prossimi giorni, Brozovic lavorerà a parte sperando che entro venerdì (vigilia di Lecce-Inter) il polpaccio gli dia segnali positivi. Lo staff medico nerazzurro vuole andarci con cautela: non vogliono correre il rischio di accelerare i tempi e perdere così Brozovic per più giornate.