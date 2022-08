Zhang ad Appiano: colloquio con Inzaghi sul mercato, ecco cosa gli ha detto

Dumfries e Skriniar incedibili in questo momento: questa è la linea confermata da Inzaghi a Zhang nella giornata di ieri ad Appiano. Il presidente nerazzurro è tornato in Italia dopo la vacanza negli USA ed è andato subito a colloquio con Inzaghi e l’area tecnica della dirigenza.

Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi ha ribadito la soddisfazione di aver iniziato il ritiro subito con 5 acquisti ma è altrettanto consapevole che perdere uno tra Skriniar e Dumfries, in questo momento, sarebbe un colpo difficile da digerire per la squadra.

Inzaghi ha chiesto esplicitamente a Zhang di posticipare la cessione importante alla fine della prossima stagione. La palla aspetta al presidente nerazzurro e ad eventuali offerte in arrivo. Certo è che la questione Digitalbits arriva nel peggior momento possibile. Per questo motivo, le cessioni di Casadei (per il quale l’Inter chiede 15 milioni di euro) e quella di Pinamonti potrebbero non bastare a Zhang.