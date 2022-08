Inter, rimane un po’ di preoccupazione per Brozovic: l’esito degli esami

Gli esami hanno infatti evidenziato, come riportato da Andrea Ramazzotti del Corriere dello Sport, hanno confermato il leggero problema muscolare al polpaccio destro. Brozovic nei prossimi 2-3 giorni dovrebbe lavorare quindi a parte, senza forzare, cercando di far passare il fastidio. Il suo esordio a Lecce rimane comunque in dubbio: difficile Inzaghi voglia rischiare ricadute sul suo uomo chiave. Nel caso in cui non dovesse farcela, è già pronto Asllani, che nel pre campionato si è dimostrato pronto. Per il croato è comunque un problema di lievissima entità e che non desta preoccupazione sul lungo periodo.