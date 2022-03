Mercato – Inter, non solo Frattesi per il centrocampo: ecco tutti i nomi

I nomi in orbita Inter

L'Inter cerca nomi nuovi per il centrocampo, già a partire dalla prossima stagione. Sensi rimane un'incognita, Vecino e Vidal sono ai saluti e Gagliardini non è un sostituto adeguato. Ecco perché i nerazzurri cercano giovai di sostanza e qualità da far crescere. Ma non c'è solo Frattesi sul taccuino di Marotta ed Ausilio, come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport.