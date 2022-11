Mercato – Inter, l’addio di Dumfries può sbloccare Scalvini

Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , secondo la quale il prescelto per un eventuale sacrificio estivo potrebbe essere Denzel Dumfries . L'Inter lo valuta 60 milioni di euro e non vuole muoversi da questa cifra. L'olandese piace in Premier League, in particolare a Chelsea e Manchester United .

L'addio di Dumfries potrebbe fornire all'Inter lo sprint economico per tentare un colpo di mercato importante. Scalvini costa attualmente almeno 40 milioni di euro , una cifra che l'Inter non può permettersi senza incassare prima.

Le prestazioni di Dumfries nelle ultime settimane prima della sosta non sono state esaltanti e anche il suo Mondiale per ora non ha regalato grandi spunti. L'Inter ha bisogno di cedere per poter poi reinvestire sul mercato. In questo senso, il nome di Dumfries era già emerso e, verosimilmente, dei big nerazzurri è facile ritenerlo quello più sacrificabile.