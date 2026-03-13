A gennaio, dopo la scorsa estate, l’Inter ha resistito alle offensive di grandi club internazionali per Pio Esposito che però, nel frattempo, continua a crescere e dunque ad attirare nuove attenzioni. La Premier League sembra il torneo da cui provengono le sirene più forti per l’attaccante nerazzurro.

Ma mentre l’Arsenal sembra essersi limitato ad osservare (anche da vicino) il giocatore, ci sono club con altre intenzioni. Lo riferisce il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, che nello specifico aggiunge: “Un club che sarebbe pronto a fare sul serio dal punto di vista delle cifre, sarebbe il Newcastle. In estate prenderà una punta, quello di Esposito è uno dei nomi che circola, è un profilo molto apprezzato”.

L’Inter, però, non cambia idea. E anzi, Pio Esposito rientra con ogni probabilità nella ristrettissima lista di calciatori che la dirigenza nerazzurra non ha intenzione di cedere.