Il Nottingham Forest fa sul serio per Davide Frattesi che deve dare la sua ultima risposta al club inglese. Affare che si può concludere in prestito oneroso con diritto di riscatto, privando Chivu di una pedina in mezzo al campo. Attenzione allora, perché secondo il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano l’Inter potrebbe rispondere con un nuovo colpo in entrata.

Oltre alla situazione relativa all’esterno, con i nomi di Diaby, Perisic e Norton-Cuffy ancora in corsa, la dirigenza nerazzurra in caso di addio di Frattesi potrebbe intervenire sul mercato con l’acquisto anche di un nuovo centrocampista. Come risulta a Passione Inter, fin dall’estate e di nuovo a inizio gennaio il tecnico Chivu ha richiesto un giocatore forte fisicamente e più di contenimento.