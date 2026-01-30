Il Nottingham Forest fa sul serio e ha presentato una nuova proposta all’Inter per Davide Frattesi. La trattativa tra i due club procede sulla base di un prestito e si trova ormai in fase avanzata secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio e Sky Sport. Resta da attendere soltanto l’ultima decisione del centrocampista per il passaggio in Premier League.

L’ex Sassuolo potrebbe quindi lasciare Milano in questi ultimi giorni della finestra di mercato invernale. Il giocatore deve ora valutare se accettare o meno la destinazione inglese, decisione che risulta determinante per la conclusione dell’operazione.

Le prossime ore saranno decisive per capire se l’operazione andrà in porto. Il Forest attende una risposta definitiva dal giocatore per poter chiudere il trasferimento prima della chiusura del mercato.