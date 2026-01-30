Colpo di scena a poche ore dalla chiusura del mercato invernale. Secondo quanto riferiscono Sky Sport e il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Liverpool avrebbe chiesto informazioni all’Inter per Denzel Dumfries, attualmente fermo ai box ma pronto al rientro durante il mese di febbraio.

Il club inglese si sarebbe mosso dopo l’infortunio di Frimpong nell’ultima partita di Champions League contro il Qarabag. L’esterno olandese nerazzurro, che ha da poco cambiato nuovamente agente, sarebbe finito nel mirino dei Reds come possibile rinforzo per la fascia destra e anche per questo l’Inter si sarebbe attivata su Norton-Cuffy del Genoa.

La situazione resta in evoluzione e bisognerà capire quale sarà la risposta da Viale della Liberazione. I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere se questa pista potrà trasformarsi in qualcosa di concreto o rimarrà soltanto un sondaggio esplorativo. Il mercato, si sa, può riservare colpi di scena fino all’ultimo momento.