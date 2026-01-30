La Uefa ha reso ufficiali date e orari del doppio confronto di Champions League tra Inter e Bodo Glimt. Il calendario degli spareggi è ora definito, con due sfide programmate nel mese di febbraio che determineranno il passaggio del turno.

L’andata si giocherà in Norvegia mercoledì 18 febbraio alle ore 21. La gara arriva subito dopo l’impegno di campionato contro la Juventus, mentre il ritorno è fissato per martedì 24 febbraio, sempre alle 21, e si disputerà a San Siro.

Il match casalingo si colloca tra due partite di Serie A: quella con il Lecce e quella successiva contro il Genoa. Un periodo denso di impegni per i nerazzurri, che dovranno gestire le forze tra competizioni nazionali ed europee.

Le due sfide contro i norvegesi rappresentano un passaggio determinante per proseguire il cammino nella massima competizione continentale. Il doppio confronto definirà quale formazione accederà agli ottavi di finale della Champions.