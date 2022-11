Mercato – L’Inter pensa al sostituto di Gosens: piace Vazquez del Valencia

Con la sosta per i Mondiali a distanza di una sola partita, l' Inter pensa già al futuro ed è già al lavoro per studiare possibili strategie per la sessione invernale di calciomercato, al via a gennaio.

I nerazzurri lo hanno seguito a lungo e ora sono tornati a informarsi perché potrebbero esserci le condizioni ideali per il trasferimento. Vazquez ha giocato poco quest'anno e potrebbe partire già a gennaio, con il Valencia pronto a lasciarlo andare via in prestito , con diritto di riscatto.

Sono di ieri le dichiarazioni in cui Gosens ha espresso il suo desiderio di rimanere in nerazzurro e di fare bene. Tuttavia, delle voci sul suo addio a gennaio si stanno già inseguendo da settimane. Una sua totale bocciatura, probabilmente legata al fatto che Inzaghi lo ritiene incompatibile in coppia con Dumfries, sarebbe sicuramente pesante. Non solo dal punto di vista tecnico, ma anche economico. Visto anche lo sforzo fatto per portarlo in nerazzurro, in un periodo in cui le risorse latitano. Nel caso, rimarrebbe il rammarico di non averlo potuto vedere con continuità.