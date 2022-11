Mercato – Inter, prende piede l’ipotesi Thuram per l’estate

L'attaccante si libererà a giugno dal Borussia Moenchenbladbach, non rinnovando il suo contratto

Enrico Traini

L'Inter si proietta in avanti e pensa già al futuro del suo attacco. I nerazzurri, infatti, sarebbero interessati all'acquisto di Marcus Thuram per la prossima estate, quando il giocatore sarà disponibile a parametro zero.

La notizia, già trapelata negli scorsi giorni, viene rilanciata oggi da La Gazzetta dello Sport. L'attaccante francese, attualmente in forza al Borussia Moenchenbladbach, non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno del 2023.

Per l'Inter, allora, si presenta l'occasione di portare a casa un'operazione estremamente favorevole, per un talento che piace ai nerazzurri, già interessati a lui in passato.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

L'acquisto di Marcus Thuram sarebbe sicuramente un ottimo affareper l'Inter. I motivi sono diversi: l'età, che permetterebbe di ringiovanire sensibilmente l'attacco, e i costi dell'operazione. Ma non solo: non è da sottovalutare, infatti, la portata tecnica del giocatore, le cui caratteristiche sarebbero un unicum all'interno della rosa nerazzurra. Thuram, allora, aggiungerebbe all'Inter nuove qualità, aumentando nettamente la pericolosità potenziale del reparto offensivo.