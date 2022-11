Mercato – Gosens in bilico, Inter a caccia del vice Dimarco

In caso di offerta importante i nerazzurri potrebbero anche optare per una cessione dell'esterno tedesco che, finora, non ha mai conquistato la piena fiducia di Inzaghi . Qualora l'ex Atalanta dovesse partire, la lista dei possibili sostituti, secondo Tuttosport, si può restringere a 5 nomi. Il primo è Borna Sosa , già accostato ai nerazzurri a fine agosto, quando Gosens sembrava pronto a partire, destinazione Bayer Leverkusen. Lo Stoccarda necessita di fare cassa e il croato potrebbe essere uno dei sacrificabili.

Altri profili esteri molto interessanti restano Pedraza e Bensebaini , anche se su entrambi, specie il secondo che a giugno sarà parametro zero, c'è la concorrenza della Juventus. Occhio poi anche al mercato italiano, con Mazzocchi e Parisi che intrigano gli uomini mercato dell'Inter. C'è da vedere però se i due gioielli di Salernitana ed Empoli possano essere all'altezza di una piazza esigente come quella nerazzurra.

La differenza ovviamente la faranno le condizioni economiche: da questo punto di vista le operazioni più percorribili potrebbero essere Borna Sosa e soprattutto Bensebaini. A meno che la soluzione non sia già "in casa", con la rinascita di Gosens. A livello qualitativo il tedesco non ha nulla da invidiare alla "concorrenza", anzi. Una svolta a livello psicologico potrebbe cambiare di nuovo le carte in tavola... e fare risparmiare qualche soldo.