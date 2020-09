Mercato – L’Inter molla Izzo come obiettivo: la Roma è in vantaggio

Dopo i contatti e le suggestioni di mercato degli scorsi mesi, l’Inter sembra essersi quasi definitivamente defilata sul nome di Armando Izzo. Il club nerazzurro, come obiettivi per la difesa, ha messo invece nel mirino Matteo Darmian – già bloccato la scorsa estate – e il giovanissimo Marash Kumbulla dall’Hellas Verona. Per il centrale granata, del quale si era parlato soprattutto di un possibile scambio con Gagliardini o Vecino, il club nerazzurro non ha più mostrato alcun tipo di interesse.

Così, stando alle ultime riportate questa mattina dal Corriere dello Sport, la Roma potrebbe accelerare l’affare. Nonostante il cartellino di Izzo venga valutato sui 20 milioni di euro, l’idea del club giallorosso è quella di proporre alcune pedine di scambio al presidente Urbano Cairo. Tra i nomi più gettonati vi sono quelli di Justin Kluivert, Bryan Cristante – che ha perso quota nelle gerarchie di Paulo Fonseca – e l’ex interista Juan Jesus, nome assai gradito a Marco Giampaolo.

