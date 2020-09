L’Inter apre agli studenti: inaugurata la nuova scuola a tinte nerazzurre

A partire da questa mattina, come gran parte delle scuole italiane, anche l’Inter College ha aperto le porte ai propri studenti. Dopo aver inaugurato la nuova sede di Viale della Liberazione lo scorso anno ed aver ultimato i lavori ad Appiano Gentile per la costruzione del clubhouse del Suning Training Center, a partire da oggi la nuova struttura – situata a pochi passi dal Suning Youth Development Center di Interello – ospiterà per l’intero anno scolastico circa 60 studenti che provengono dal vivaio nerazzurro.

Un’iniziativa dedicata ai più giovani, con l’obiettivo di fornire ai propri atleti una formazione completa che parte dal campo e trova nell’istruzione un fiore all’occhiello come dimostrazione di rispetto nei valori dell’educazione scolastica. A disposizione dei ragazzi che frequenteranno l’Inter College, sono stati proposti due diversi percorsi formativi: Liceo Scientifico ad Opzione Sportiva e Istituto Professionale per i Servizi Commerciali a Curvatura Sportiva.

