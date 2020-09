CdS – Real Madrid su Lautaro? Tutto fantacalcio. Solo smentite sull’affare

Smaltita la naturale tentazione di mercato nei mesi scorsi in seguito all’interessamento prolungato del Barcellona, Lautaro Martinez non ha alcuna intenzione di andar via dall’Inter. I suoi agenti, infatti, si sono recati a Milano per iniziare le trattative per il rinnovo del contratto, dopo aver fatto tappa in Spagna sia in Catalogna che a Madrid. L’Inter vuole riconoscere al calciatore il grande lavoro svolto durante la passata stagione con un netto aumento dell’ingaggio, cercando anche di blindare il suo futuro in maglia nerazzurra.

Nonostante il presunto incontro degli agenti Beto Yaque e Sergio Zarate in Spagna, sia con Barcellona che Real Madrid, il Corriere dello Sport questa mattina ha smentito qualsiasi tipo di interessamento da parte del club di Florentino Perez. Non è stata riscontrata alcuna conferma circa la volontà del Real di puntare su Lautaro, dal momento che in questo momento l’ex Eintracht Luka Jovic ha comunicato alla dirigenza spagnola di voler restare almeno un altro anno e cercare il rilancio dopo una prima stagione disastrosa.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<