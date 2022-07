Mercato Inter, Marotta fa il punto su tutto: Skriniar, Bremer e Dybala

Intervistato da DAZN, l'a.d. dell' Inter Beppe Marotta ha fatto un importante punto su alcuni temi di mercato legato ai nerazzurri. Partendo prima, però, con un commento in vista della prossima stagione.

“L’ho ritrovato molto diverso, ancora più leader e motivato. Sono molto contento che lui possa far parte del nostro gruppo.”

DYBALA -“Si è parlato tanto: posso dire che lui è un ragazzo serio ma noi siamo a posto in attacco. Non c’era la necessità. Il tutto è sempre stato strumentalizzato, si pensa di aver fatto una brutta figura ma non è così: il reparto offensivo dell’Inter è di grande valore e ce lo teniamo ben stretto.”