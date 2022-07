GdS – L’Inter blinda Pirola: rinnovo del contratto e prestito in Serie A

Dopo aver chiuso brillantemente la scorsa stagione da grande protagonista nella promozione del Monza in Serie A, Lorenzo Pirola è regolarmente rientrato alla base. Il centrale classe 2002 di proprietà dell' Inter , nutre grandissime speranze dall'intero ambiente ed è chiamato al salto di qualità nella nuova stagione. Per ribadire la fiducia nei suoi confronti, il club nerazzurro nel pomeriggio renderà ufficiale il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2027 così da blindarlo per i prossimi anni dopo la firma del ragazzo attesa nei prossimi minuti.

Come spiegato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, una volta siglato il rinnovo per Pirola si aprirà davanti una nuova esperienza. Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, il difensore di piede mancino nelle ultime due annate ha avuto modo di mettersi alla prova con la maglia del Monza in Serie B, facendo registrare una prima crescita importante. Per il definitivo salto di qualità che potrebbe portarlo dal prossimo anno nuovamente in maglia nerazzurra, in questa stagione andrà in prestito alla Salernitana per misurarsi finalmente con la massima divisione italiana.