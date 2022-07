Mercato – Accordo Inter-Skriniar per il rinnovo: Psg più lontano

Dopo aver perso Bremer a causa dell'affondo della Juventus, l' Inter ha drasticamente cambiato strategia. Il mercato dei nerazzurri potrebbe adesso concentrarsi esclusivamente sul vice de Vrij , ruolo ricoperto da Ranocchia sino alla scorsa stagione,. In uscita, invece, cambia la posizione dei dirigenti in merito alla possibile partenza di Skriniar, ritenuto adesso quasi intoccabile dopo aver flirtato per settimane con il Paris Saint Germain .

In seguito all'ultima proposta da 50 milioni di euro più una contropartita, il club parigino non ha più rilanciato nuove offerte. L' Inter , a questo punto, ha ulteriormente aumentato la valutazione del centrale ad 80 milioni di euro: qualora venisse raggiunta questa soglia, Skriniar potrebbe ancora essere sacrificato. Ma la frenata dell'ultima settimana del Psg fa pensare che difficilmente dalle parti di Viale della Liberazione arriverà una proposta indecente.

Per questa ragione, come ribadito questo pomeriggio da calciomercato.com, una volta chiuso il mercato l'Inter porterà a termine il discorso rinnovo con Skriniar. L'accordo, già raggiunto lo scorso maggio con il difensore, prevede un nuovo contratto con scadenza al giugno 2027 ed aumento d'ingaggio sui 5,5 milioni di euro a stagione. Offerta inferiore rispetto agli 8 più bonus che garantiva il Psg, ma che lo slovacco avrebbe già accettato per via del grande attaccamento ai colori nerazzurri.