Inter, Suning non molla: il progetto continua nonostante le difficoltà

Nonostante le voci, alimentate dalle difficoltà finanziarie della società, Suning non sembra intenzionata a perdere facilmente l' Inter, anzi. Il colosso cinese per il momento stringe i denti e prosegue con il suo progetto.

Come ribadito da Tuttosport, a meno di qualche emiro arabo che sbuchi a sorpresa, Suning manterrà il controllo dell'Inter. Il valore del club infatti, nonostante bruci circa 200 milioni l'anno, è lievitato a 1,2-1,3 miliardi di euro e Zhang potrebbe volerlo cedere a cifre maggiori, se possibile, per rientrare dei pesanti investimenti fatti negli anni. Non va dimenticato però che, qualora entro il 2024 non si riesca a ripagare il debito di 275 milioni contratto nei confronti di Oaktree, il fondo statunitense diventerà a tutti gli effetti il proprietario del club nerazzurro. I numeri stanno comunque migliorando, con il passivo che è passato da 250 milioni a 140. E, con gli stadi finalmente aperti fin da subito potrebbero migliorare ulteriormente. Avanti insieme quindi, almeno per ora.